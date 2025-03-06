Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, 12 Lô 4, Khu Báo Nhân Dân, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp đề xuất lên ban giám đốc dự toán hoặc thanh toán của các bộ phận trong công ty. Cân đối dự toán, check báo giá và tư vấn cho ban giám đốc để thống nhất phương án xử lý đảm bảo kịp tiến độ và tối ưu chi phí.

Hàng tháng, phối hợp với bộ phận nhân sự để theo dõi chấm công, tăng/ giảm bảo hiểm.

Lập bảng lương và đi lương cho nhân viên.

Làm việc với NCC, Khách hàng để xử lý các vấn đề pháp lý của hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh lý, đề nghi tạm ứng/ đề nghị thanh toán, xuất hóa đơn đầu ra , đầu vào đúng thời điểm và theo dõi thanh toán đúng hạn.

Theo dõi, tập hợp hóa đơn mua vào, bán ra , sao kê ngân hàng theo từng quý, kê khai, lập báo cáo thuế tháng/quý/năm. Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;

Tư vấn và phối hợp với bộ phận nhân sự, đảm bảo các vấn đề liên quan đến pháp chế, tối ưu và đúng luật cho công ty.

Cập nhật các thay đổi trong luật thuế, bảo hiểm, luật doanh nghiệp và quy định để đảm bảo công ty tuân thủ đúng.

Đề xuất, tham mưu các giải pháp giúp cân đối nguồn tiền, tiết kiệm chi phí nhưng đảm bảo hiệu quả.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Phối hợp với bộ phận Admin, bộ phận truyền thông Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn và xử lý pháp chế.

Nữ, có từ 05 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp/ kế toán thuế.

Có kinh nghiệm làm hợp đồng với khách hàng nước ngoài

Có khả năng giải quyết tốt vấn đề, linh hoạt;

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT;

Có chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp (ACCA, CPA) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và các khoản bao gồm phụ cấp: up to 23.000.000 VNĐ

Thử việc 1 tháng.

Được hưởng 100% lương trong suốt thời gian thử việc

Xem xét tăng lương 02 lần/năm.

Thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công ty.

Thưởng hàng tháng dựa trên phản hồi tích cực từ khách hàng và kết thúc dự án (nếu có)căn cứ trên quy định của công ty.

Bên cạnh việc được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty thì còn được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe của OVI sau khi kết thúc thử việc.

Các hoạt động từ BMBSoft

Được tham gia các câu lạc bộ bóng đá, bi lắc, Pes hàng tuần vào thứ 4.

Cùng tham gia HAPPY TIME vào thứ 6 hàng tuần.

Bên cạnh đó tham gia các mini game có thưởng được tổ chức bởi team.

Tham gia team building và du lịch hàng năm căn cứ trên quy định của công ty.

Các hoạt động gắn kết và tăng tinh thần cùng với team.

Cơ hội từ BMBSoft.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, thủ tục rõ ràng, hệ thống nhanh chóng, đầy đủ tiện nghi.

Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài đến từ châu Âu và Mỹ, các thành viên có nhiều kinh nghiệm như: chủ sở hữu sản phẩm, thiết kế, kỹ thuật... và giao tiếp tiếng anh hàng ngày.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm và chuyên nghiệp với các thành viên trong team.

Thời gian làm việc tại công ty từ thứ 2 đến thứ 6 với thời gian làm việc từ 9h sáng đến 6h tối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin