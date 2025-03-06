Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội (Tòa thế giới điện giải), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT lập quyết toán văn phòng cty.
Lập bảng cân đối kế toán; Lập báo cáo tài chính và xem xét báo cáo tài chính của công ty.
Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi được yêu cầu
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Xây dựng quy trình quản lý và đào tạo kế toán viên
Tổ chức sắp xếp công việc cho các thành viên trong phòng, Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Đảm bảo vận hành phòng kế toán trơn chu và hiệu quả.
Theo dõi kiểm soát hàng hóa
1. Theo dõi tiến độ các lô hàng nhập khẩu, thu thập chứng từ liên quan đến lô hàng
3. Theo dõi công nợ các bên vận chuyển
4. Tham gia cùng bộ phận hàng hóa kiểm soát hàng hóa đảm bảo đúng không thất thoát
Tham mưu công tác kiểm soát tài chính cho Ban Giám đốc
Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tối ưu chi phí, tiết giảm chi phí cho công ty.
Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu, tư vấn cho các nhà lãnh đạo trong việc cung cấp lợi ích tài chính cho các công ty.
Đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa rủi ro kinh doanh, đề xuất các giải pháp thu hút vốn vào ngân sách của công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ độ tuổi từ 28-34

Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18 - 20 triệu ( Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc)
Phụ cấp ăn ca: 20.000VNĐ/ ngày
Thưởng các ngày lễ tết và các hoạt động khác nhân sự
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30, Tháng Nghỉ 02 Thứ 7 + 4 CN
Địa điểm làm việc: số 4, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 183, Hoàng Văn Thái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

