Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Hùng Vương, Phường 9,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

Tổng hợp số liệu bộ phận kho, thu mua, lễ tân gửi và báo cáo hàng ngày.

Theo dõi công nợ phát sinh hàng ngày.

Báo cáo thuế hàng quý, tháng, năm.

Kiểm tra, giám sát thực hiện các khoản thu, theo dõi công nợ.

Chấm công, tính lương, chế độ cho nhân sự.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ giám đốc nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có bằng kế toán trưởng.

Kinh nghiệm trên 1 năm ở lĩnh vực khách sạn là một lợi thế.

Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, excel.

Có kiến thức pháp luật về thuế.

Gắn bó lâu dài.

Chịu khó và trung thực.

Quyền Lợi

Lương theo thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm. Thấp nhất 15.000.000 đồng căn cứ vào năng lực.

Chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

Thưởng, lễ tết, phụ cấp với nhân sự muốn gắn bó lâu năm.

Đi du lịch, tham gia các buổi tiệc của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội thăng tiến, tăng lương - hiện Công ty đang mở rộng thêm quy mô.

Đóng bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

