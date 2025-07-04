Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 12, ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tổng hợp số liệu kế toán từ các phần hành, đảm bảo báo cáo nội bộ và báo cáo thuế đúng thời gian và chính xác.
- Kiểm soát hoạt động kế toán hàng ngày, đảm bảo tuân thủ quy định tài chính - kế toán và chính sách nội bộ.
- Tổ chức và theo dõi các khoản phải thu, phải trả, công nợ, tạm ứng, hoàn ứng, định kỳ đối chiếu và xử lý các chênh lệch.
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, hồ sơ khai báo thuế và lưu trữ đúng quy định.
- Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi giá thành, phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh định kỳ.
- Thực hiện các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các sắc thuế khác; chịu trách nhiệm chính trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ.
- Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế; chủ động rà soát các rủi ro thuế và đề xuất phương án xử lý.
- Làm đầu mối làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính khi có phát sinh.
- Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán hoặc tương đương.
- Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mạnh về thuế trong doanh nghiệp sản xuất.
- Am hiểu các quy định pháp luật về thuế hiện hành và có khả năng vận dụng linh hoạt.
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, lên kế hoạch và lập báo cáo tài chính.
- Cẩn trọng, chủ động, trách nhiệm cao với công việc.
- Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán (Fast, Misa, Bravo hoặc tương đương).
- Giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 - 20 triệu/tháng (có thể cao hơn nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc).
- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và chính sách của công ty.
- Bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Cơ hội phát triển: Xét nâng bậc, bổ nhiệm các vị trí cao hơn theo năng lực.
- Đào tạo: Tham gia đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức mới về thuế và tài chính.
- Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và đề cao sự chủ động cá nhân.
- Phúc lợi khác: Nghỉ lễ, Tết, du lịch, teambuilding, quà tặng dịp đặc biệt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

