Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 12, ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Tổng hợp số liệu kế toán từ các phần hành, đảm bảo báo cáo nội bộ và báo cáo thuế đúng thời gian và chính xác.

- Kiểm soát hoạt động kế toán hàng ngày, đảm bảo tuân thủ quy định tài chính - kế toán và chính sách nội bộ.

- Tổ chức và theo dõi các khoản phải thu, phải trả, công nợ, tạm ứng, hoàn ứng, định kỳ đối chiếu và xử lý các chênh lệch.

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, hồ sơ khai báo thuế và lưu trữ đúng quy định.

- Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi giá thành, phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh định kỳ.

- Thực hiện các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các sắc thuế khác; chịu trách nhiệm chính trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ.

- Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế; chủ động rà soát các rủi ro thuế và đề xuất phương án xử lý.

- Làm đầu mối làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính khi có phát sinh.

- Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng/Ban Giám đốc.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán hoặc tương đương.

- Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mạnh về thuế trong doanh nghiệp sản xuất.

- Am hiểu các quy định pháp luật về thuế hiện hành và có khả năng vận dụng linh hoạt.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, lên kế hoạch và lập báo cáo tài chính.

- Cẩn trọng, chủ động, trách nhiệm cao với công việc.

- Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán (Fast, Misa, Bravo hoặc tương đương).

- Giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực.

- Thu nhập: Từ 15 - 20 triệu/tháng (có thể cao hơn nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc).

- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và chính sách của công ty.

- Bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Cơ hội phát triển: Xét nâng bậc, bổ nhiệm các vị trí cao hơn theo năng lực.

- Đào tạo: Tham gia đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức mới về thuế và tài chính.

- Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và đề cao sự chủ động cá nhân.

- Phúc lợi khác: Nghỉ lễ, Tết, du lịch, teambuilding, quà tặng dịp đặc biệt,...

