Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Kiểm soát và đảm bảo việc ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các sổ sách kế toán của các phần hành kế toán chi tiết.
- Theo dõi, đối chiếu các số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, giữa chứng từ và sổ sách kế toán phát hiện và đề xuất điều chỉnh sai sót (nếu có)
- Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế, báo cáo thuế chính xác, đầy đủ và kịp thời, phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo thống kê, báo cáo sở kế hoạch đầu tư, Báo cáo quản lý ngoại hối với Ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước
- Cập nhật nắm bắt kịp thời sự thay đổi thông tư, nghị định, đảm bảo thực hiện đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước
Tính toán các khoản thuế phải nộp và thực hiện nộp thuế đúng hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân, và các loại thuế khác
- Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, chứng từ theo nhiệm vụ được phân công.
- Cập nhật và đề xuất điều chỉnh quy trình kế toán và thuế theo các thay đổi trong quy định pháp luật.
- Cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho kiểm toán viên và cơ quan thuế: giải thích số liệu tài chính và quy trình kế toán khi cần thiết.
- Phối hợp cùng kế toán trưởng xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước (nếu có).
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên dụng thành thạo tiếng Trung (tương đương HSK 4 trở lên)
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
- Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
