Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Kiểm soát và đảm bảo việc ghi chép đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các sổ sách kế toán của các phần hành kế toán chi tiết.

- Theo dõi, đối chiếu các số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, giữa chứng từ và sổ sách kế toán phát hiện và đề xuất điều chỉnh sai sót (nếu có)

- Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế, báo cáo thuế chính xác, đầy đủ và kịp thời, phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Lập báo cáo thống kê, báo cáo sở kế hoạch đầu tư, Báo cáo quản lý ngoại hối với Ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước

- Cập nhật nắm bắt kịp thời sự thay đổi thông tư, nghị định, đảm bảo thực hiện đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước

Tính toán các khoản thuế phải nộp và thực hiện nộp thuế đúng hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân, và các loại thuế khác

- Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, chứng từ theo nhiệm vụ được phân công.

- Cập nhật và đề xuất điều chỉnh quy trình kế toán và thuế theo các thay đổi trong quy định pháp luật.

- Cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho kiểm toán viên và cơ quan thuế: giải thích số liệu tài chính và quy trình kế toán khi cần thiết.

- Phối hợp cùng kế toán trưởng xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước (nếu có).