Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô V06A - 08 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông., Hà Đông, Quận Hà Đông

Công việc hạch toán tổng hợp, khóa sổ kế toán

Lập kế hoạch, báo cáo công việc chốt và khóa sổ kế toán trong tháng phù hợp với mục tiêu của phòng ban

Giám sát và thúc đẩy việc hoàn thành công việc của các thành viên trong nhóm

Kiểm tra các số dư cuối kỳ của các tài khoản hạch toán, Lập bút toán tất toán hàng tháng & đối chiếu sổ cái tài khoản hàng tháng.

Hướng dẫn các kế toán viên trong nhóm hạch toán đảm bảo mọi hoạt động kế toán của công ty được ghi chép đúng theo pháp luật Việt Nam và yêu cầu của công ty.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh: tính chính xác và tính hợp lý các TK đã hạch toán của các kế toán viên

Đào tạo về hạch toán kế toán cho bộ phận để nâng cao nhận thức của phòng và cải tiến quy trình (nếu có)

Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình nội bộ để tối đa hóa năng suất và tối ưu hóa chi phí

Quản lý, phân quyền, khai báo danh mục, tài khoản sử dụng trên phần mềm kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các phòng ban

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán

2. Lập báo cáo quản trị và báo cáo tài chính

Lập báo cáo P&L hàng tháng, phân tích kết quả P&L đã được lập. Phân tích biến động, tìm nguyên nhân chênh lệch giữ số thực hiện với kế hoạch và số cùng kỳ

Lập báo cáo dòng tiền tháng

Lập và thuyết minh báo cáo tài chính

Các báo cáo quản trị theo yêu cầu(nếu phát sinh)

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Trình độ

Đại học (hệ chính quy) hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc Kinh tế

Tối thiểu 3-4 năm làm vị trí Kế toán thuế / Kế toán tổng hợp. Chỉ tuyển các ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực nhập khẩu, thương mại hàng hóa nội địa

Có kinh nghiệm quản lý team hoặc đã từng làm trưởng nhóm quản lý team từ 3- 5 nhân sự

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

Kiến thức chuyên môn:

Kiến thức pháp luật: Nắm vững các quy định luật kế toán và luật thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ... được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.

Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... ,

Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích phát triển và sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Nghỉ 02 thứ bẩy cách tuần/ tháng

