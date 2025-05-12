Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của số liệu kế toán theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Ban lãnh đạo. Định hướng phát triển lên vị trí Phó phòng Kế toán
Tổng hợp và hạch toán
Thu thập, kiểm tra, phân loại chứng từ gốc phát sinh , giao dịch và chia nguồn hạch toán
Hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm kế toán theo chuẩn mực kế toán và sơ đồ tài khoản.
Đối chiếu và kiểm tra sổ sách
Đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận: Kho, Kinh doanh, Mua hàng, Sản xuất…
Kiểm tra sự khớp đúng giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp, giữa các phần hành kế toán với nhau.
Theo dõi và đối chiếu công nợ với NCC, khách hàng, các hộ kinh doanh.
Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm
Lập báo cáo dòng tiền, chi phí – doanh thu – lợi nhuận theo từng mô hình: Cửa hàng, Online, Công ty tổng.
Phân tích các chỉ số tài chính phục vụ quản trị (hệ số nợ, hiệu suất dòng tiền, chi phí hoạt động…)
Quản lý, lưu trữ và kiểm soát chứng từ kế toán
Tổ chức lưu trữ chứng từ hợp lý, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật kế toán và yêu cầu kiểm toán/thuế.
Kiểm soát vòng đời chứng từ: từ phát sinh, duyệt, ghi nhận đến lưu trữ.
Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo hóa đơn điện tử của Công ty.
Phối hợp kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào – đầu ra.
Chuẩn bị hồ sơ giải trình khi có quyết toán thuế.
Kiểm soát tài chính nội bộ và cải tiến quy trình
Góp ý xây dựng quy trình kế toán nội bộ phù hợp với mô hình hybrid (chuỗi – hộ KD – sản xuất).
Rủi ro tài chính và sai sót được kiểm soát hiệu quả.
Hỗ trợ các bộ phận và nhiệm vụ khác
Hỗ trợ phòng ban khác cung cấp số liệu kế toán phục vụ phân tích, báo cáo.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Giám đốc Tài chính.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ :Đại học - chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm trong mô hình chuỗi bán lẻ hoặc doanh nghiệp có nhiều đơn vị hạch toán.
Có kiến thức về báo cáo tài chính và quản trị, hiểu biết về thuế và pháp lý liên quan
Có kỹ năng phân tích số liệu kế toán, hạch toán và xử lý chứng từ
Thành thạo word, excel, Phần mềm kế toán Misa( Amis)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 18,000,000 - 20,000,000
Đóng BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/năm;
Được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, gắn kết
Quà tặng trải nghiệm váy cao cấp của Melya các dịp đặc biệt 8/3; 20/10; Sinh nhật....
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng, quà tặng dịp lễ, tết trong năm, hiếu hỉ, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

