Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ASKTraining Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 60, ngõ 850 đường láng, Đống Đa, HN, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Kiểm soát học phí các khóa học, đối soát doanh thu hàng tháng với các bộ phận liên quan, hạch toán lên phần mềm nội bộ các phát sinh liên quan đến doanh thu.

- Xuất hóa đơn cho khách hàng và tổng hợp doanh thu theo tháng.

- Làm phiếu thu, chi nội bộ và theo dõi sổ quỹ công ty.

- Tổng hợp chứng từ thanh toán của các phòng ban kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trình kế toán trưởng và TGĐ duyệt rồi thực hiện thanh toán.

- Lập hồ sơ kê khai thuế TNCN, GTGT; Quyết toán thuế TNCN, TNDN và BCTC theo đúng quy định;

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra...

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương.

- Có các chứng chỉ kế toán là một lợi thế.

- Am hiểu các bộ luật về doanh nghiệp/thuế.

- Có khả năng kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán và số dư cuối kỳ theo đúng kế hoạch và mục tiêu cấp đề ra.

- Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, tư duy tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ASKTraining Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8 triệu – 12 triệu (Tùy năng lực) + thưởng tháng theo hiệu suất 2 triệu - 5 triệu khi đạt mục tiêu

- Thu nhập tổng hấp dẫn từ 10 - 17 triệu/ tháng

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, di chuyển, công tác phí...

- Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

- Đa dạng các hình thức khen thưởng và được xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

- "Đặc quyền" thăng tiến nội bộ vượt trội với chương trình - Quản trị nhân tài và nhân sự kế nhiệm

- Môi trường cởi mở và hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Được cấp trang thiết bị làm việc tại công ty.

- Quy trình tuyển dụng nhanh chóng, minh bạch, hướng tới trải nghiệm tốt nhất cho ứng viên

- Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Được tham các buổi lễ, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục ASKTraining Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin