Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoa Đăng Office, 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm (Quỹ, Ngân hàng, Mua-bán hàng hóa - dịch vụ, Giá thành, Công cụ dụng cụ…);
Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đối chiếu với chứng từ liên quan;
Quản lý hợp đồng bán hàng, xử lý các hợp đồng cần thiết.
Kiểm tra bảng công, tính lương và gửi phiếu lương tự động đến nhân viên;
Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (đăng ký, điều chỉnh, báo tăng/giảm);
Cân đối giá vốn – doanh thu theo từng dự án, lập bảng giá thành dự án;
Hỗ trợ lập báo cáo quản trị (Cashflow, Doanh thu – Chi phí) khi cần.
Lập và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
Làm việc với cơ quan thuế nếu có phát sinh.
Xuất hóa đơn đầu ra khi có yêu cầu. (Xử lý ngay khi phát sinh);
Cập nhật nghị định, chính sách mới và tư vấn cho công ty để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. (Theo quy định mới).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;
Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên;
Thành thạo phần mềm kế toán, Excel;
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội và các chính sách tài chính hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với vị trí part-time;
Thưởng/Quà các dịp lễ tết trong năm: tết Âm lịch, Dương lịch, Quốc Khánh, …
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hoa Đăng Office, 290 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

