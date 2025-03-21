Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VBA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoa Đăng Office, 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm (Quỹ, Ngân hàng, Mua-bán hàng hóa - dịch vụ, Giá thành, Công cụ dụng cụ…);

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đối chiếu với chứng từ liên quan;

Quản lý hợp đồng bán hàng, xử lý các hợp đồng cần thiết.

Kiểm tra bảng công, tính lương và gửi phiếu lương tự động đến nhân viên;

Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (đăng ký, điều chỉnh, báo tăng/giảm);

Cân đối giá vốn – doanh thu theo từng dự án, lập bảng giá thành dự án;

Hỗ trợ lập báo cáo quản trị (Cashflow, Doanh thu – Chi phí) khi cần.

Lập và nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Làm việc với cơ quan thuế nếu có phát sinh.

Xuất hóa đơn đầu ra khi có yêu cầu. (Xử lý ngay khi phát sinh);

Cập nhật nghị định, chính sách mới và tư vấn cho công ty để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. (Theo quy định mới).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;

Từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên;

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel;

Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội và các chính sách tài chính hiện hành.

Quyền Lợi

Mức lương phù hợp với vị trí part-time;

Thưởng/Quà các dịp lễ tết trong năm: tết Âm lịch, Dương lịch, Quốc Khánh, …

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

