Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S5 - 17 Senco building, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán tổng hợp

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc.

Phân bổ doanh thu. Hạch toán doanh thu.

Hạch toán, dõi giám sát chi phí. Quản lý, kiểm kê định kỳ tài sản về mặt giá trị.

Tính toán giá vốn.

Theo dõi, thu hồi và thanh toán công nợ.

Xuất nhập, theo dõi, kiểm kê kho.

Phối hợp với kế toán nội bộ.

Tổ chức lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu, cơ sở vật chất, máy móc liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

Tính giá thành, tính dự toán.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.

Phối hợp các phòng ban: check hợp đồng.

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý.

Báo cáo công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Nắm vững các quy định về kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Am hiểu quy định tài chính kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm chuyên dụng, tin học Văn phòng.

Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, chủ động cập nhật các kiến thức về công nghệ, kỹ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 12 triệu – 18 triệu, đánh giá tùy theo năng lực và số năm kinh nghiệm.

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân).

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành.

