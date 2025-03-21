Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trần Kim Xuyến

- Yên Hoà

- Cầu giấy

- Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Theo dõi và xuất hóa đơn giá trị gia tăng;
Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh (trên chứng từ và phần mềm kế toán);
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp;
Tập hợp chứng từ phát sinh, Hạch toán kế toán, Tính giá thành sản phẩm;
Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán;
Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của công ty, của Pháp luật, có lợi cho Công ty;
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu công ty;
Tham gia, phối hợp công việc kiểm kê cuối tháng;
Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;
Cung cấp số liệu cho kế toán trưởng khi có yêu cầu;
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của kế toán trưởng;
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định;
Báo cáo thuế GTGT hàng quý, báo cáo tài chính;
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán;
Sử dụng thành thạo word, excel, đã từng sử dụng phần mềm kế toán;
Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp;
Cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình và trách nhiệm,chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được tạo cơ hội phát triển;
Mức lương thỏa thuận theo trình độ từ 11-15tr (Tùy thuộc vào năng lực);
BHXH, BHYT cùng những chế độ khác theo quy định của Nhà nước;
Làm việc giờ hành chính
Được tham gia du lịch 1-2 lần /năm;
Tổ chức Tiệc sinh nhật cho nhân viên liên hoan hàng tháng và quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Vinahud - Trung Yên 9- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

