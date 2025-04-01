Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra chứng từ hàng ngày, ghi sổ kế toán và đối chiếu chi phí.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế (VAT, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu nhập Cá nhân) và thực hiện kê khai thuế.

Quản lý kế toán chi phí, công nợ phải thu/phải trả và giám sát dòng tiền.

Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác.

Cập nhật các quy định mới về thuế và tài chính tại Việt Nam, cung cấp thông tin tư vấn cho công ty.

Hỗ trợ lập ngân sách, phân tích tài chính và đưa ra đề xuất cho ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại hoặc công ty đa quốc gia.

Am hiểu các quy định về thuế và kế toán tại Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; biết tiếng Trung là một lợi thế.

Kỹ năng phân tích, chú ý đến chi tiết và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng tháng 13.

Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Được đào tạo chuyên môn và có cơ hội giao lưu tài chính - thuế quốc tế.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động team-building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

