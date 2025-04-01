Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LANBENA
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chứng từ hàng ngày, ghi sổ kế toán và đối chiếu chi phí.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).
Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế (VAT, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu nhập Cá nhân) và thực hiện kê khai thuế.
Quản lý kế toán chi phí, công nợ phải thu/phải trả và giám sát dòng tiền.
Làm việc với kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác.
Cập nhật các quy định mới về thuế và tài chính tại Việt Nam, cung cấp thông tin tư vấn cho công ty.
Hỗ trợ lập ngân sách, phân tích tài chính và đưa ra đề xuất cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế về kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại hoặc công ty đa quốc gia.
Am hiểu các quy định về thuế và kế toán tại Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; biết tiếng Trung là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích, chú ý đến chi tiết và giải quyết vấn đề tốt.
Trung thực, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Được đào tạo chuyên môn và có cơ hội giao lưu tài chính - thuế quốc tế.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động team-building hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
