Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, Số 1 - 3, Đường số 17, P.An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý giám sát toàn bộ công việc của Phòng Kế toán;

Phối hợp với BLĐ tổ chức bộ máy kế toán – tài chính;

Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan;

Nhập liệu hóa đơn đầu vào, kiểm tra hóa đơn đầu ra;

Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng tuần, tháng;

Theo dõi hoạt động các loại sổ sách kế toán chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch thanh toán với đối tác là Ngân hàng, các văn bản gửi cho các cơ quan nhà nước liên quan;

Trực tiếp báo cáo lên BLĐ việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm và báo cáo tài chính định kỳ.

Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ;

Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất chi phí hiệu quả;

Nắm bắt và cập nhập kịp thời các chính sách của nhà nước liên quan đến Thuế Doanh nghiệp, tài chính ...đảm bảo các hoạt động tài chính của công ty theo đúng quy định của nhà nước

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính,...

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 15.000.000 -25.000.000 (tùy theo năng lực của ứng viên)

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, KPIs năm

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại

Các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh

