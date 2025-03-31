Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, tổng hợp, hạch toán và kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BHXH theo quy định
Thực hiện quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Lập báo cáo tài chính (BCTC) và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán trên phần mềm MISA.
Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế.
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng.
Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.
Cập nhật các chính sách thuế mới và đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý kế toán thuế, Kế Toán Trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán (Bằng đại lý thuế ưu thế)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty dịch vụ kế toán thuế, đại lý thuế.
Thành thạo phần mềm kế toán MISA.
Nắm vững và cập nhật thường xuyên các quy định, chính sách về thuế.
Lễ phép, đạo đức, chịu áp lực cao,có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng Excel tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Thực hiện đúng quy chế của công ty.
Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn bó với công việc lâu dài .

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.
Ứng viên giỏi sẽ trao đổi công việc, thu nhập khi phỏng vấn
Các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 40/1, Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

