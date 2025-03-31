Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, tổng hợp, hạch toán và kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BHXH theo quy định

Thực hiện quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Lập báo cáo tài chính (BCTC) và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán trên phần mềm MISA.

Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng.

Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.

Cập nhật các chính sách thuế mới và đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý kế toán thuế, Kế Toán Trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán (Bằng đại lý thuế ưu thế)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty dịch vụ kế toán thuế, đại lý thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA.

Nắm vững và cập nhật thường xuyên các quy định, chính sách về thuế.

Lễ phép, đạo đức, chịu áp lực cao,có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng Excel tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thực hiện đúng quy chế của công ty.

Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gắn bó với công việc lâu dài .

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.

Ứng viên giỏi sẽ trao đổi công việc, thu nhập khi phỏng vấn

Các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TN

