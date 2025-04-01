Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Nhập liệu chứng từ lên phần mềm Misa
Lên đơn mua hàng
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, thầu phụ
Làm bảng kê hoá đơn bán ra mua vào
Theo dõi số liệu nhập xuất tồn kho trên phần mềm Misa
Cân đối chi phí công trình
Cân đối hóa đơn đầu vào đầu ra
Biết làm báo cáo thuế
Hỗ trợ kế toán trưởng làm báo cáo tài chính
Công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc được giao
Cẩn thận, tỷ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương, vị trí hằng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước
Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

