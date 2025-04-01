Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Nhập liệu chứng từ lên phần mềm Misa

Lên đơn mua hàng

Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, thầu phụ

Làm bảng kê hoá đơn bán ra mua vào

Theo dõi số liệu nhập xuất tồn kho trên phần mềm Misa

Cân đối chi phí công trình

Cân đối hóa đơn đầu vào đầu ra

Biết làm báo cáo thuế

Hỗ trợ kế toán trưởng làm báo cáo tài chính

Công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc được giao

Cẩn thận, tỷ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương, vị trí hằng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước

Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin