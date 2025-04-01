Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 868 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Nhập liệu chứng từ lên phần mềm Misa
Lên đơn mua hàng
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, thầu phụ
Làm bảng kê hoá đơn bán ra mua vào
Theo dõi số liệu nhập xuất tồn kho trên phần mềm Misa
Cân đối chi phí công trình
Cân đối hóa đơn đầu vào đầu ra
Biết làm báo cáo thuế
Hỗ trợ kế toán trưởng làm báo cáo tài chính
Công việc cụ thể trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc được giao
Cẩn thận, tỷ mỉ
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương, vị trí hằng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước
Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
