Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, - Quận 7, Hồ Chí Minh - Quận 4, Hồ Chí Minh - Nhà Bè, Hồ Chí Minh - Quận 2, Hồ Chí Minh - Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

-Lập báo cáo tài chính (hàng tháng, hàng năm)

- Tiếp nhận phiếu mua hàng, phiếu bán hàng và các loại phiếu khác, kiểm tra tính hợp pháp theo quy định pháp luật, quản lý tài sản cố định, quản lý chi phí trả trước, hạch toán vào sổ kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán

- Quản lý và phân loại các khoản chi phí bất hợp pháp, số dư trên bảng cân đối thử, quản lý công nợ phải thu và phải trả

- Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, tính giá thành sản xuất, đối chiếu dữ liệu tồn kho với hệ thống khai báo hải quan

- Lập, báo cáo, kê khai, nộp thuế và lưu trữ hồ sơ PIT (thuế thu nhập cá nhân), CIT (thuế thu nhập doanh nghiệp), VAT (thuế giá trị gia tăng), FCT (thuế nhà thầu) theo quy định pháp luật

- Quản lý số dư tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, lập lệnh chuyển tiền, hạch toán các chứng từ thu – chi vào sổ kế toán

- Xuất hóa đơn bán hàng theo quy định pháp luật

- Thực hiện tất cả các yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Tiếng anh giao tiếp khá. Ưu tiên tiếng Nhật

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán. Ưu tiên kế toán tổng hợp.

- Có khả năng chuẩn bị và lập kế hoạch công việc

- Có kinh nghiệm kế toán trong EPZ (Khu chế xuất), EPE (Doanh nghiệp chế xuất)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp đi lại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp làm việc, tiền thưởng cuối năm.

- Du lịch công ty: Mỗi năm/1 lần.

- Kiểm tra sức khỏe: Mỗi năm/1 lần.

- Tăng lương: Mỗi năm/1 lần.

- Tiền thưởng: Mỗi năm/1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

