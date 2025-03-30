Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiển, nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ chứng từ thanh toán sau khi nhân viên phần hành kiểm tra tập hợp chứng từ của các phòng ban chuyển qua.

Lập kế hoạch thanh toán trong ngày chuyển qua bộ phận Tài chính điều tiền.

Kiểm tra, phát hành hóa đơn.

Theo dõi, cập nhật và kiểm soát chi phí

Thanh toán các giao dịch phát sinh qua ngân hàng.

Hoạch toán chi phí.

Kiểm soát công việc của kế toán viên

Theo dõi, đối chiếu công nợ định kỳ

Tổng hợp và lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành liên quan đến kế toán, tài chính.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistis, giao nhận, xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 5+ năm.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, hiện tại Công ty đang sử dụng phần mềm misa

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: Up to 20tr

Phụ cấp điện thoại, đồng phục, bao cơm trưa

Du lịch hằng năm

Tham gia BHXH đầy đủ theo chế độ nhà nước

Thưởng vào cáo dịp lễ, cuối năm

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN

