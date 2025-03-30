Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN
- Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiển, nhà Bè, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ chứng từ thanh toán sau khi nhân viên phần hành kiểm tra tập hợp chứng từ của các phòng ban chuyển qua.
Lập kế hoạch thanh toán trong ngày chuyển qua bộ phận Tài chính điều tiền.
Kiểm tra, phát hành hóa đơn.
Theo dõi, cập nhật và kiểm soát chi phí
Thanh toán các giao dịch phát sinh qua ngân hàng.
Hoạch toán chi phí.
Kiểm soát công việc của kế toán viên
Theo dõi, đối chiếu công nợ định kỳ
Tổng hợp và lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistis, giao nhận, xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 5+ năm.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, hiện tại Công ty đang sử dụng phần mềm misa
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp điện thoại, đồng phục, bao cơm trưa
Du lịch hằng năm
Tham gia BHXH đầy đủ theo chế độ nhà nước
Thưởng vào cáo dịp lễ, cuối năm
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH QUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI