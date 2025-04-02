Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH UP GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44A Lâm Văn Bền, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Cập nhật doanh thu phát sinh hàng ngày và báo cáo

Kiểm tra, đối soát các giao dịch bán hàng với bên thứ 3: Mpos, Home, Ngân hàng,..

Quản lý tiền mặt tại quỹ, tài khoản ngân hàng

Xuất hóa đơn

Nhận và kiểm tra các đề nghị thanh toán, trình ký và thực hiện thanh toán

Theo dõi công nợ và báo cáo cho quản lý trực tiếp

Báo cáo thu - chi phát sinh hàng tuần.

Nhập dữ liệu phần mền Misa, thực hiện các báo cáo liên quan

Sắp xếp, quản lý chứng từ

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán trở lên

Có chuyên môn, kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mền Misa Amis

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có tinh thần hợp tác, phối hợp với các phòng ban để thực hiện tốt công việc được giao.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, đưa ra ý kiến - tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại Công ty TNHH UP GYM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: từ 12.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 ( Từ Thứ 2 –Thứ 6) và 8h00 – 12h00 (Thứ 7)

Chính sách phát triển nhân sự nội bộ Công ty như xét tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực và kết quả công việc

Được hưởng các chế độ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Chế độ Thưởng Tháng 13

Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo qui định pháp luật

Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt…

Được tập luyện miễn phí tại CLB UPGYM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UP GYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin