Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH UP GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH UP GYM
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44A Lâm Văn Bền, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Cập nhật doanh thu phát sinh hàng ngày và báo cáo
Kiểm tra, đối soát các giao dịch bán hàng với bên thứ 3: Mpos, Home, Ngân hàng,..
Quản lý tiền mặt tại quỹ, tài khoản ngân hàng
Xuất hóa đơn
Nhận và kiểm tra các đề nghị thanh toán, trình ký và thực hiện thanh toán
Theo dõi công nợ và báo cáo cho quản lý trực tiếp
Báo cáo thu - chi phát sinh hàng tuần.
Nhập dữ liệu phần mền Misa, thực hiện các báo cáo liên quan
Sắp xếp, quản lý chứng từ
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán trở lên
Có chuyên môn, kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mền Misa Amis
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có tinh thần hợp tác, phối hợp với các phòng ban để thực hiện tốt công việc được giao.
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, đưa ra ý kiến - tiếp thu các góp ý phản hồi.
Tại Công ty TNHH UP GYM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: từ 12.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng
Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 ( Từ Thứ 2 –Thứ 6) và 8h00 – 12h00 (Thứ 7)
Chính sách phát triển nhân sự nội bộ Công ty như xét tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực và kết quả công việc
Được hưởng các chế độ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Chế độ Thưởng Tháng 13
Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo qui định pháp luật
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt…
Được tập luyện miễn phí tại CLB UPGYM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UP GYM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
