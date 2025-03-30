Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/5 Ấp 1 Xã Phước Vĩnh An Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Theo dõi thực hiện công việc xuất nhập bán hàng, công nợ

Theo dõi nhắc công nợ thu hồi , cân đối hoá đơn xuất nhập, tính giá thành.

Báo cáo thuế , quyết toán thuế.

Theo dõi tính BHXH

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó ,cẩn thận

Hoà đồng chịu áp lực có kinh nghiệm

Có khả năng giao tiếp giải trình cùng cơ quan thuế.

Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ và khen thưởng

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường mở, dân chủ

Lương từ 10triệu-14 triệu ( thỏa thuận thêm theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

