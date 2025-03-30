Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 400/5 Ấp 1 Xã Phước Vĩnh An Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Theo dõi thực hiện công việc xuất nhập bán hàng, công nợ
Theo dõi nhắc công nợ thu hồi , cân đối hoá đơn xuất nhập, tính giá thành.
Báo cáo thuế , quyết toán thuế.
Theo dõi tính BHXH
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chịu khó ,cẩn thận
Hoà đồng chịu áp lực có kinh nghiệm
Có khả năng giao tiếp giải trình cùng cơ quan thuế.
Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ và khen thưởng
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường mở, dân chủ
Lương từ 10triệu-14 triệu ( thỏa thuận thêm theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
