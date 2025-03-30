Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/5 Ấp 1 Xã Phước Vĩnh An Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Theo dõi thực hiện công việc xuất nhập bán hàng, công nợ
Theo dõi nhắc công nợ thu hồi , cân đối hoá đơn xuất nhập, tính giá thành.
Báo cáo thuế , quyết toán thuế.
Theo dõi tính BHXH

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó ,cẩn thận
Hoà đồng chịu áp lực có kinh nghiệm
Có khả năng giao tiếp giải trình cùng cơ quan thuế.

Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ và khen thưởng
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường mở, dân chủ
Lương từ 10triệu-14 triệu ( thỏa thuận thêm theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

Công ty tnhh sx nhựa Trường Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 400/5 Ấp 1 Nguyễn thị Lắng xã phước Vĩnh An Huyện Củ chi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

