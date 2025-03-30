Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 230/6/7/31A Mã Lò, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (như bán hàng, kho,...) để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản của công ty.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới của nhà nước.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.
Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 230/67/31A Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM

