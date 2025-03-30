Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ chứng từ thanh toán sau khi nhân viên phần hành kiểm tra tập hợp chứng từ của các phòng ban chuyển qua.
Lập kế hoạch thanh toán trong ngày chuyển qua bộ phận Tài chính điều tiền.
Kiểm tra, phát hành hóa đơn.
Theo dõi, cập nhật và kiểm soát chi phí
Thanh toán các giao dịch phát sinh qua ngân hàng.
Hoạch toán chi phí.
Theo dõi, đối chiếu công nợ định kỳ
Tổng hợp và lập các báo cáo theo yêu cầu của KTT và BGĐ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành liên quan đến kế toán, tài chính.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistis, giao nhận, xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 5+ năm.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, hiện tại Công ty đang sử dụng phần mềm misa
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh: Up to 25tr
Phụ cấp điện thoại, đồng phục, bao cơm trưa
Du lịch hằng năm
Tham gia BHXH đầy đủ theo chế độ nhà nước
Thưởng vào cáo dịp lễ, cuối năm
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD
