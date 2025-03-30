Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1170A - 1170B Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm quản lý, phần mềm bán hàng

Làm file báo cáo nội bộ theo tuần, tháng, quý, năm

Đi ngân hàng nộp tiền vào TK CTY, đi UNC các khoản thanh toán, các công việc liên quan đến ngân hàng

Hỗ trợ Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng

Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo thu chi của công ty

Công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán như: Báo cáo tài chính, TNCN, TNDN, thuế GTGT,....

Làm việc với cơ quan thuế, hải quan,...

Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel và phần mềm kế toán

Nam/Nữ : Độ tuổi từ 25 trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Hiểu biết về pháp luật thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước

Kế toán tổng hợp cần có kinh nghiệm quyết toán thuế

Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, kiểm tra kiểm soát số liệu

Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 10 - 11 triệu (Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Môi trường làm việc năng động, ổn đinh, lâu dài

Được hưởng BHXH/BHYT theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC

