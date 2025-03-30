Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1170A

- 1170B Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm quản lý, phần mềm bán hàng
Làm file báo cáo nội bộ theo tuần, tháng, quý, năm
Đi ngân hàng nộp tiền vào TK CTY, đi UNC các khoản thanh toán, các công việc liên quan đến ngân hàng
Hỗ trợ Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo thu chi của công ty
Công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán như: Báo cáo tài chính, TNCN, TNDN, thuế GTGT,....
Làm việc với cơ quan thuế, hải quan,...
Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel và phần mềm kế toán
Nam/Nữ : Độ tuổi từ 25 trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Hiểu biết về pháp luật thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước
Kế toán tổng hợp cần có kinh nghiệm quyết toán thuế
Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, kiểm tra kiểm soát số liệu
Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 10 - 11 triệu (Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Môi trường làm việc năng động, ổn đinh, lâu dài
Được hưởng BHXH/BHYT theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1170 AB đường 3/2, phường 12, quận 11, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

