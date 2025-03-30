Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC
- Hồ Chí Minh: 1170A
- 1170B Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm quản lý, phần mềm bán hàng
Làm file báo cáo nội bộ theo tuần, tháng, quý, năm
Đi ngân hàng nộp tiền vào TK CTY, đi UNC các khoản thanh toán, các công việc liên quan đến ngân hàng
Hỗ trợ Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo thu chi của công ty
Công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán như: Báo cáo tài chính, TNCN, TNDN, thuế GTGT,....
Làm việc với cơ quan thuế, hải quan,...
Các công việc khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel và phần mềm kế toán
Nam/Nữ : Độ tuổi từ 25 trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Hiểu biết về pháp luật thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước
Kế toán tổng hợp cần có kinh nghiệm quyết toán thuế
Kỹ năng thống kê, phân tích, đánh giá số liệu, kiểm tra kiểm soát số liệu
Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tiếng anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, ổn đinh, lâu dài
Được hưởng BHXH/BHYT theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC
