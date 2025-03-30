Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ các bộ phận gửi về. Hạch toán chứng từ phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết.
Xuất hóa đơn GTGT theo quy định
Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp
Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành.
Đối chiếu, theo dõi công nợ NCC hàng tháng. Lập kế hoạch và đề xuất thanh toán
Đề xuất thanh toán, theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán
Thực hiện những công việc theo sự phân công của Quản lý và Giám đốc
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán
Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.
Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích
Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.
Thời gian làm việc: T2 – T6 (2 sáng T7 trong tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
