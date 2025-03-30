Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ các bộ phận gửi về. Hạch toán chứng từ phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết.

Xuất hóa đơn GTGT theo quy định

Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành.

Đối chiếu, theo dõi công nợ NCC hàng tháng. Lập kế hoạch và đề xuất thanh toán

Đề xuất thanh toán, theo dõi và hạch toán các khoản thanh toán

Thực hiện những công việc theo sự phân công của Quản lý và Giám đốc

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí Kế toán hoặc tương đương

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán

Tính thực thi cao, ham học hỏi kiến thức mới.

Có năng lực quản lý, có tư duy chiến lược, tư duy phân tích

Tinh thần tự lập, có tính tổ chức cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 35.000.000

Chế độ lương thưởng theo quy định của công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

Thời gian làm việc: T2 – T6 (2 sáng T7 trong tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ZEUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin