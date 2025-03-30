Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Hạch toán theo định kì (tháng và năm)
Thống kê các khoản phải thu phải trả
Lưu trữ biên lai tiền mặt
Theo dõi và hoạch định sổ cái
Phân tích các chi phí liên quan đến bảng lương, điện nước và chi phí cùng loại
Quản lí ngân sách và kho bạc
Kiểm tra đối chiếu để phát hiện ra sai sót giữa sổ sách kế toán và thực tế
Dự đoán dòng tiền
Phân tích độ chênh lệch của doanh thu và chi tiêu
Kiểm kê và đánh giá chính xác tài sản cố định
Quản lí các hoạt động liên quan đến tài sản cố định và nợ
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
Thông thạo sử dụng MS Office và các phần mềm Kế toán (Misa, Fast...)
Có khả năng làm việc với một số lượng dữ liệu lớn
Kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thông tư nghị định trong kế toán
Có khả năng để ý tiểu tiết và làm việc được với các con số
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 08h30-12h00 & 13h30-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; 09h30-12h00 & 13h30-16h00 Thứ 7 hằng tuần (26 công/tháng)
Địa điểm làm việc: 87 đường B4, khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức.
Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...
Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, YEP.
Cơ hội được tiếp xúc, sử dụng các công nghệ mới.
Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, Công ty đang giai đoạn mở rộng & phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
