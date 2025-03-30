Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết..., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Hạch toán theo định kì (tháng và năm)

Thống kê các khoản phải thu phải trả

Lưu trữ biên lai tiền mặt

Theo dõi và hoạch định sổ cái

Phân tích các chi phí liên quan đến bảng lương, điện nước và chi phí cùng loại

Quản lí ngân sách và kho bạc

Kiểm tra đối chiếu để phát hiện ra sai sót giữa sổ sách kế toán và thực tế

Dự đoán dòng tiền

Phân tích độ chênh lệch của doanh thu và chi tiêu

Kiểm kê và đánh giá chính xác tài sản cố định

Quản lí các hoạt động liên quan đến tài sản cố định và nợ

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn, nghiệp vụ về Kế toán từ bậc cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

Thông thạo sử dụng MS Office và các phần mềm Kế toán (Misa, Fast...)

Có khả năng làm việc với một số lượng dữ liệu lớn

Kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thông tư nghị định trong kế toán

Có khả năng để ý tiểu tiết và làm việc được với các con số

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng

Thời gian làm việc: 08h30-12h00 & 13h30-18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6; 09h30-12h00 & 13h30-16h00 Thứ 7 hằng tuần (26 công/tháng)

Địa điểm làm việc: 87 đường B4, khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức.

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi cơ bản như: Máy tính làm việc cá nhân, BHXH, nghỉ phép năm, tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết...

Công ty tổ chức sinh nhật, liên hoan nhà hàng, khách sạn định kỳ, du lịch hè, YEP.

Cơ hội được tiếp xúc, sử dụng các công nghệ mới.

Được cấp tài khoản VIP tại chuỗi Cyber Vikings với mức siêu giảm giá.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, Công ty đang giai đoạn mở rộng & phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin