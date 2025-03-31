Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Tnhh Phát Triển Năng Lực Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Kế toán tổng hợp

Chấm công, tính lương, chi lương

Tính học phí và nhắc nợ

Khai báo và các chế độ hồ sơ BHXH, làm việc với cơ quan lao động và bảo hiểm

Kê khai thuế, báo cáo quyết đoán thuế, giải trình mọi vấn đề phát sinh tại cơ quan thuế

Hợp đồng lao động: quản lý, gia hạn và soạn mới HĐLĐ

Quản lý thiết bị văn phòng/ vật tư, vật liệu, …

Đặt và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư, vật liệu, …

Quản lý/chuyển phát thư từ, hàng hoá

Đối chiếu công nợ, thanh toán định kỳ và gia hạn hợp đồng nếu có: điện thoại, thuê máy photo, chuyển phát nhanh, nước uống đóng chai, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm .....

Thực hiện các Báo cáo định kỳ theo quy định

Thực hiện chi chế độ phúc lợi theo định mức hiện có

Hỗ trợ làm hoặc liên hệ đơn vị làm bổ sung hồ sơ lắp đặt thi công: chứng chỉ an toàn vslđ, kiểm định thiết bị, bảo hiểm tai nạn, giấy khám sức khoẻ....

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc và Bộ phận liên qua

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến thứ 6: 7h20 – 17h15

- Thứ 7: 7h20 – 16h

- Từ thứ 2 đến thứ 7 nghỉ trưa: 11h30 – 13h15

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu kinh nghiệm từ 01 năm trở lên làm việc tại trường học

Tốt nghiệp ngành kế toán/quản trị nguồn nhân lực/lao động tiền lương

Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, trung thực

Quyền Lợi

Mức lương (net): 10,000,000 VND

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Bao ăn sáng, trưa, chiều

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty (Hiếu hỉ, ốm đau, tết trung thu, dương lịch ...)

