Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Tnhh Phát Triển Năng Lực Thành Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Năng Lực Thành Nhân
- Hồ Chí Minh:
- 666/30/7 Đường Ba Tháng Hai
- Phường 14
- Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chấm công, tính lương, chi lương
Tính học phí và nhắc nợ
Khai báo và các chế độ hồ sơ BHXH, làm việc với cơ quan lao động và bảo hiểm
Kê khai thuế, báo cáo quyết đoán thuế, giải trình mọi vấn đề phát sinh tại cơ quan thuế
Hợp đồng lao động: quản lý, gia hạn và soạn mới HĐLĐ
Quản lý thiết bị văn phòng/ vật tư, vật liệu, …
Đặt và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư, vật liệu, …
Quản lý/chuyển phát thư từ, hàng hoá
Đối chiếu công nợ, thanh toán định kỳ và gia hạn hợp đồng nếu có: điện thoại, thuê máy photo, chuyển phát nhanh, nước uống đóng chai, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm .....
Thực hiện các Báo cáo định kỳ theo quy định
Thực hiện chi chế độ phúc lợi theo định mức hiện có
Hỗ trợ làm hoặc liên hệ đơn vị làm bổ sung hồ sơ lắp đặt thi công: chứng chỉ an toàn vslđ, kiểm định thiết bị, bảo hiểm tai nạn, giấy khám sức khoẻ....
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc và Bộ phận liên qua
Thời gian làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 6: 7h20 – 17h15
- Thứ 7: 7h20 – 16h
- Từ thứ 2 đến thứ 7 nghỉ trưa: 11h30 – 13h15
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành kế toán/quản trị nguồn nhân lực/lao động tiền lương
Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, trung thực
Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Năng Lực Thành Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
Bao ăn sáng, trưa, chiều
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty (Hiếu hỉ, ốm đau, tết trung thu, dương lịch ...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Phát Triển Năng Lực Thành Nhân
