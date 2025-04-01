Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 431 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý nhân sự tổng hợp.
Lập báo cáo thu-chi, lợi nhuận, công nợ.
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ công ty.
Báo giá, quyết toán khách hàng, tính lương,
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp, Trung cấp, Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ.
Cơ hội học tập, phát triển chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.
Bảo hiểm, chế độ theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
