Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất PS Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Lương thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ. Cơ hội học tập, phát triển chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện. Bảo hiểm, chế độ theo quy định nhà nước. Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Tốt nghiệp, Trung cấp, Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính. Thành thạo Excel, Word. Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI