Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra và phân tích số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.
Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
Kiểm soát hỗ trợ bộ phận Admin trong công tác kiểm tra hợp đồng giấy tờ kinh doanh phù hợp với quy định.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ tài chính
Có kinh nghiệm từ 2–5 năm vị trí kế toán tổng hợp
Có kinh nghiệm công tác tại đơn vị kế toán dịch vụ là một lợi thế
Trung thực, cẩn thận, làm việc tỉ mỉ, chịu được áp lực tốt trong công việc.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các thông tư, nghị định, quy định luật và chế
Chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian
Có kiến thức tư vấn về quản lý kế toán và quản lý rủi ro tài chính cho cấp quản lý
Thành thạo trong việc tính giá thành các dự án phần mềm, sản phẩm công nghệ
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Amis
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Excel, google sheet,. và các phần mềm phân tích tài chính khác
Tiếng anh: Cơ bản (chủ yếu đọc viết)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, xét tăng lương hằng năm.
Hỗ trợ phí đào tạo theo cấp bậc và chuyên môn.
Company trip/Team building mỗi năm.
Nhiều hoạt động gắn kết nhân viên định kỳ hàng tháng.
Được hưởng chế độ làm việc từ xa ít nhất 1 ngày/ tháng tùy theo cấp bậc.
Hỗ trợ chi phí gửi xe, chi phí taxi/Grab phục vụ cho công việc theo cấp bậc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, thân thiện, tinh thần teamwork cao, sếp tâm lý.
Cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn nghề nghiệp.
Cơ hội làm việc, gặp gỡ và học hỏi các đồng nghiệp, đối tác chuyên nghiệp là các quản lý cấp cao, C-level của các tập đoàn, công ty lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

