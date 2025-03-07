Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - KCN Đức Hoà Hạ . Đức Hoà Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi.

Nhận chứng từ từ các bộ phận (hóa đơn, biên bản giao nhận, phiếu nhập xuất kho…) để thanh toán.

Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo qui định.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGD.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức chuyên môn mạnh về kế toán kho - Bảo hiểm xã hội - Thuế Thu nhập cá nhân

Biết sử dụng phần mềm MISA

Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy vào năng lực khi phỏng vấn

Bảo hiểm, phép, ... theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.

Xem xét Lương định kỳ theo quy chế Công ty

