Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- KCN Đức Hoà Hạ . Đức Hoà Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu, chi.
Nhận chứng từ từ các bộ phận (hóa đơn, biên bản giao nhận, phiếu nhập xuất kho…) để thanh toán.
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo qui định.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BGD.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên môn mạnh về kế toán kho - Bảo hiểm xã hội - Thuế Thu nhập cá nhân
Biết sử dụng phần mềm MISA
Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
Tại Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tùy vào năng lực khi phỏng vấn
Bảo hiểm, phép, ... theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.
Xem xét Lương định kỳ theo quy chế Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
