Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra việc ghi nhận các giao dịch được thực hiện bởi các phòng ban khác

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn lại lên phần mềm

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hồ sơ tài liệu kèm theo của hồ sơ đề nghị thanh toán, các giao dịch kinh tế phát sinh

Kiểm tra, xuất hóa đơn đầu ra

Lập báo cáo thuế VAT, PIT, CIT, FCT

Lập báo cáo tài chính

Lập kế hoạch thu, chi hàng tuần

Sắp xếp, lưu trữ các chứng từ của kế toán

Các công việc phát sinh khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, kiểm toán, kế toán

Có kinh nghiệm trong công ty sản xuất phần mềm hoặc các ngành tương tự

Nắm vững thuế nhà thầu, VAT, TNCN, TNDN và các chính sách ưu đãi thuế cho ngành nghề CNTT

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ kế toán và phần mềm quản lý tài chính như MISA, Fast, ERP (Biết Odoo là lợi thế)

Có khả năng đối chiếu số liệu, kiểm soát chi phí và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán

Trung thực, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập cao

Thành thạo tin học văn phòng và các nghiệp vụ kế toán

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K Thì Được Hưởng Những Gì

Review thành tích 2 lần/năm (Trong quá trình làm việc, Ứng viên có thể được review liên tục trước hạn nếu hoàn thành xuất sắc công việc)

Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 (HN, Vinh), 5 ngày/ tuần

Được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm PTI, du lịch công ty hàng năm,...

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm (tùy tình hình kinh doanh của Công ty),...

Cơ hội thăng tiến cao, Con đường sự nghiệp phát triển tốt

Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở

Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân

