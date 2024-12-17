Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra việc ghi nhận các giao dịch được thực hiện bởi các phòng ban khác
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn lại lên phần mềm
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hồ sơ tài liệu kèm theo của hồ sơ đề nghị thanh toán, các giao dịch kinh tế phát sinh
Kiểm tra, xuất hóa đơn đầu ra
Lập báo cáo thuế VAT, PIT, CIT, FCT
Lập báo cáo tài chính
Lập kế hoạch thu, chi hàng tuần
Sắp xếp, lưu trữ các chứng từ của kế toán
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, kiểm toán, kế toán
Có kinh nghiệm trong công ty sản xuất phần mềm hoặc các ngành tương tự
Nắm vững thuế nhà thầu, VAT, TNCN, TNDN và các chính sách ưu đãi thuế cho ngành nghề CNTT
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ kế toán và phần mềm quản lý tài chính như MISA, Fast, ERP (Biết Odoo là lợi thế)
Có khả năng đối chiếu số liệu, kiểm soát chi phí và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán
Trung thực, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập cao
Thành thạo tin học văn phòng và các nghiệp vụ kế toán
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K Thì Được Hưởng Những Gì
Review thành tích 2 lần/năm (Trong quá trình làm việc, Ứng viên có thể được review liên tục trước hạn nếu hoàn thành xuất sắc công việc)
Giờ làm việc: 8:30 - 17:30 (HN, Vinh), 5 ngày/ tuần
Được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm PTI, du lịch công ty hàng năm,...
Lương tháng 13, Thưởng cuối năm (tùy tình hình kinh doanh của Công ty),...
Cơ hội thăng tiến cao, Con đường sự nghiệp phát triển tốt
Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở
Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
