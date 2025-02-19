Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 70 Hàng Cót, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tóm tắt trách nhiệm công việc
Chịu trách nhiệm đối chiếu việc thực hiện ghi chép hệ thống sổ sách, chứng từ ban đầu để kiểm tra tính chính xác, đúng đắn đảm bảo tuân thủ chế độ hạch toán kế toán. Tổng hợp, xử lý số liệu, lập các báo cáo tài chính, kế toán quản trị, báo cáo thống kê. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên và thay mặt Kế toán trưởng thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công.
Mô tả trách nhiệm công việc chính
1. Giúp và tham gia cùng Kế toán trưởng xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy kế toán, soạn thảo các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý tài chính kế toán trình Tổng giám đốc ban hành.
2. Thực hiện công tác kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán, chính sách thuế của Nhà nước và quy định tài chính của Công ty, bao gồm:
2. Thực hiện công tác kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán, chính sách thuế của Nhà nước và quy định tài chính của Công ty,
• Thu thập và xử lý các số liệu của các phần hành kế toán liên quan để lập các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê định kỳ cho Kế toán trưởng như: Kiểm tra việc theo dõi số dư nợ chi tiết khách hàng công trình hoàn thành và chưa hoàn thành, khách lẻ; tính giá thành, vốn, lãi, lỗ, … chi tiết từng công trình.
• Xử lý thông tin trên các báo cáo kế toán để lập báo cáo quản trị phục vụ công tác quản lý, kiểm soát tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch của từng giai đoạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

