Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B
- Hà Nội: Số 8, ngõ 26 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những giao dịch kinh tế
Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng (báo cáo kết quả kinh doanh, kế toán quản trị, báo cáo thuế...), và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê
Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư
Lập báo cáo tài chính hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và BGĐ
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương
Kỹ năng: - Thành thạo Excel, tin học văn phòng - Hiểu rõ về các phần mềm kế toán - Kỹ năng làm việc nhóm
Năng lực phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động, cầu tiến trong công việc
Ngoại hình: Ngoại hình ưa nhìn
Độ tuổi: 9x
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng
Lộ trình thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng (thoả thuận)
Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty
Tháng nghỉ 4 ngày
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện
Tham gia BHXH
08:00 đến 17:30, Thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 1 ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật (Thỏa thuận)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
