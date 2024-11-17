Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngõ 26 Hoàng Cầu, Đống Đa

Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những giao dịch kinh tế

Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng (báo cáo kết quả kinh doanh, kế toán quản trị, báo cáo thuế...), và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê

Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư

Lập báo cáo tài chính hàng tháng

Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và BGĐ

Trình độ: Đại học, chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương

Kỹ năng: - Thành thạo Excel, tin học văn phòng - Hiểu rõ về các phần mềm kế toán - Kỹ năng làm việc nhóm

Năng lực phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động, cầu tiến trong công việc

Ngoại hình: Ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi: 9x

Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất + hoa hồng = 15.000.000 VNĐ → 22.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng

Lộ trình thăng tiến lên vị trí kế toán trưởng (thoả thuận)

Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

Tháng nghỉ 4 ngày

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện

Tham gia BHXH

08:00 đến 17:30, Thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 1 ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật (Thỏa thuận)

