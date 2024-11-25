Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - số 133 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi chuyên môn.

- Thiết kế cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán.

- Chủ trì xây dựng, quản lý, cập nhật các quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.

- Quản lý nhân sự phòng:

+ Xây dựng, đề xuất định biên nhân sự phòng Tài chính Kế toán.

+ Đề xuất điều chuyển, thay thế nhân sự.

+ Tuyển chọn nhân sự và đề xuất mức lương cùng lợi ích khác đối với nhân sự được tuyển chọn.

+ Đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự.

+ Đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật nhân sự.

+ Đào tạo nhân sự.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán:

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên.

+ Chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động hàng ngày của Phòng.

- Xây dựng và cập nhật Quy chế Tài chính hàng năm.

- Lập Kế hoạch tài chính (dự thu, dự chi) hàng tuần, hàng tháng toàn Công ty.

- Lập Kế hoạch huy động và sử dụng vốn.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư.

- Kiểm soát chi phí.

- Quản lý tiền và tài sản.

- Quản lý công nợ phải thu.

- Quản lý công nợ phải trả.

- Kiểm tra BCTC.

- Lập báo cáo quyết toán nội bộ chi phí hợp đồng, gói thầu, dự án.

- Lập Báo cáo quản trị.

- Lập kế hoạch thuế.

- Kiểm tra BCTC, báo cáo quyết toán thuế.

- Tiếp đón, giải trình các đoàn thanh kiểm tra thuế.

- Kiểm tra, tham vấn về các điều khoản liên quan đến tài chính kế toán trong các hợp đồng kinh tế.

- Lập kế hoạch ngân sách dự án.

- Công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.

- Trình độ học vấn: Đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính Kế toán.

- Chứng chỉ: Kế toán trưởng, CPA, ACCA, …(ưu tiên).

- Kiến thức: Quản lý tài chính, kế toán; Am hiểu lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Kỹ năng cần thiết.

- Kỹ năng chuyên môn: Quản lý rủi ro; Kiểm soát chi phí; Quản lý tài chính, Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ERP (ưu tiên), Kỹ năng tin học văn phòng: excel, word, google sheet, power point, power BI (ưu tiên),….; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và viết văn bản (ưu tiên); Kỹ năng sắp xếp hồ sơ, giấy tờ; Kỹ năng phân tích; lập báo cáo.

- Kỹ năng quản lý; Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc; Kỹ năng quản lý nhân sự.

- Kỹ năng bổ trợ: Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giảng dạy; Kỹ năng nghiên cứu; Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục.

- Thái độ: Trung thực; Cẩn trọng trong công việc; Tinh thần hợp tác; Chủ động và sáng tạo; Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty.

- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kế toán, 02 năm vị trí Kế toán trưởng.

- Yêu cầu khác: Đi công tác xa; Làm việc ngoài giờ; Chịu áp lực công việc cao.

Mức lương: 20.000.000 đến 40.000.000 đồng/ tháng, thoả thuận theo năng lực

- Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, tăng lương định kỳ, phụ cấp cơm trưa……

- Thưởng dự án, thưởng sáng kiến, …

- Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lên Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, …

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết Thứ 7 : 7h30’-11h30’, 13h00’-17h00’; Nghỉ Chủ nhật hàng tuần.

