Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- số 133 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi chuyên môn.
- Thiết kế cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán.
- Chủ trì xây dựng, quản lý, cập nhật các quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán.
- Quản lý nhân sự phòng:
+ Xây dựng, đề xuất định biên nhân sự phòng Tài chính Kế toán.
+ Đề xuất điều chuyển, thay thế nhân sự.
+ Tuyển chọn nhân sự và đề xuất mức lương cùng lợi ích khác đối với nhân sự được tuyển chọn.
+ Đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự.
+ Đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật nhân sự.
+ Đào tạo nhân sự.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán:
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên.
+ Chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động hàng ngày của Phòng.
- Xây dựng và cập nhật Quy chế Tài chính hàng năm.
- Lập Kế hoạch tài chính (dự thu, dự chi) hàng tuần, hàng tháng toàn Công ty.
- Lập Kế hoạch huy động và sử dụng vốn.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư.
- Kiểm soát chi phí.
- Quản lý tiền và tài sản.
- Quản lý công nợ phải thu.
- Quản lý công nợ phải trả.
- Kiểm tra BCTC.
- Lập báo cáo quyết toán nội bộ chi phí hợp đồng, gói thầu, dự án.
- Lập Báo cáo quản trị.
- Lập kế hoạch thuế.
- Kiểm tra BCTC, báo cáo quyết toán thuế.
- Tiếp đón, giải trình các đoàn thanh kiểm tra thuế.
- Kiểm tra, tham vấn về các điều khoản liên quan đến tài chính kế toán trong các hợp đồng kinh tế.
- Lập kế hoạch ngân sách dự án.
- Công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính Kế toán.
- Chứng chỉ: Kế toán trưởng, CPA, ACCA, …(ưu tiên).
- Kiến thức: Quản lý tài chính, kế toán; Am hiểu lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Kỹ năng cần thiết.
- Kỹ năng chuyên môn: Quản lý rủi ro; Kiểm soát chi phí; Quản lý tài chính, Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ERP (ưu tiên), Kỹ năng tin học văn phòng: excel, word, google sheet, power point, power BI (ưu tiên),….; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và viết văn bản (ưu tiên); Kỹ năng sắp xếp hồ sơ, giấy tờ; Kỹ năng phân tích; lập báo cáo.
- Kỹ năng quản lý; Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc; Kỹ năng quản lý nhân sự.
- Kỹ năng bổ trợ: Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giảng dạy; Kỹ năng nghiên cứu; Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục.
- Thái độ: Trung thực; Cẩn trọng trong công việc; Tinh thần hợp tác; Chủ động và sáng tạo; Tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kế toán, 02 năm vị trí Kế toán trưởng.
- Yêu cầu khác: Đi công tác xa; Làm việc ngoài giờ; Chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 đến 40.000.000 đồng/ tháng, thoả thuận theo năng lực
- Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động.
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, tăng lương định kỳ, phụ cấp cơm trưa……
- Thưởng dự án, thưởng sáng kiến, …
- Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lên Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành, …
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết Thứ 7 : 7h30’-11h30’, 13h00’-17h00’; Nghỉ Chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 133 Đường Herman, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

