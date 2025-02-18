Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GOOD PAPER PACKAGING INDUSTRIAL (VIỆT NAM) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô D8 - 3 KCN Bá Thiện 2, xã Thiện Kế Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

- Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo thuế, tờ khai thuế,…) và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,…)

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/dài hạn,…

- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

- Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới,…

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ,…)

- Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…)

- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan thuế.

- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung 4 kỹ năng

- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm ở công ty chuyên về sản xuất bao bì, thùng carton, hộp giấy, hộp màu...

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng.

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo,…

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

- Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH GOOD PAPER PACKAGING INDUSTRIAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 35 – 40 triệu tùy theo năng lực của ứng viên (mức lương có thể sẽ cao hơn tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm của ứng viên sau buổi phỏng vấn trực tiếp)

- Thưởng theo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,…)

- Đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động chính thức

- Được học hỏi và tham gia các khóa đào tạo yêu cầu của công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOOD PAPER PACKAGING INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.