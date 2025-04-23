Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Phường Phúc Thắng (Gần cầu vượt Honda), Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kế toán

Xây dựng, điều chỉnh quy trình tài chính kế toán

Kiểm tra, ký duyệt các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền cho công ty

Phối hợp với Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược tài chính và kiểm soát chi phí Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan

Đào tạo, hướng dẫn và kiểm soát nghiệp vụ của đội ngũ kế toán viên

Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kế toán – tài chính

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, gạch ốp lát.

vật liệu xây dựng

gạch ốp lát

Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và Excel.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế lớn.

chứng chỉ Kế toán trưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật… Lương tháng 13

Tăng lương định kỳ hàng năm theo đánh giá năng lực

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin