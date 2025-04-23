Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP
- Vĩnh Phúc: Phường Phúc Thắng (Gần cầu vượt Honda), Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kế toán
Xây dựng, điều chỉnh quy trình tài chính kế toán
Kiểm tra, ký duyệt các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền cho công ty
Phối hợp với Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược tài chính và kiểm soát chi phí Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan
Đào tạo, hướng dẫn và kiểm soát nghiệp vụ của đội ngũ kế toán viên
Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kế toán – tài chính
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại công ty trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, gạch ốp lát.
Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và Excel.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế lớn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật… Lương tháng 13
Tăng lương định kỳ hàng năm theo đánh giá năng lực
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
