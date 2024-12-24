Tuyển Kế toán trưởng TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT), Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý thuế và báo cáo tài chính

Chịu trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm một cách chính xác và kịp thời (PIT, VAT, thuế nhập khẩu).

Đảm bảo tuân thủ các quy định về VAT, CIT, WHT và các khoản thuế khác, tối ưu chi phí trong phạm vi pháp luật.

Kiểm tra tính chính xác của các bút toán trước khi ghi vào sổ sách.

Lập và nộp báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Hỗ trợ đóng sổ kế toán cuối năm và hoàn tất quá trình kiểm toán hàng năm.

2. Quản lý hệ thống sổ sách và tài sản

Quản lý, lưu trữ hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm sổ cái, sổ nhật ký chung, hóa đơn và chứng từ kế toán.

Thực hiện và quản lý các hệ thống liên quan đến quản lý tài sản, tiền mặt, công nợ và hàng tồn kho.

Cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời cho CFO và Tổng Giám Đốc.

3. Phân tích và hỗ trợ tài chính

Phân tích dữ liệu tài chính và chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu.

Hỗ trợ làm việc với ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

4. Phát triển đội ngũ nhân sự

Hỗ trợ tuyển chọn và đào tạo nhân viên kế toán, đánh giá và phát triển năng lực nhân viên.

Tham gia đánh giá nhân viên và đề xuất các quyết định nhân sự phù hợp.

5. Các công việc khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, kế toán, và quản lý tài sản.

Hiểu biết sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quy định pháp luật liên quan.

Thành thạo công việc kê khai thuế và lập báo cáo tài chính.

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tài chính.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán.

Kỹ năng tổ chức, lưu trữ và kiểm soát sổ sách kế toán.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc với ngân hàng và các cơ quan thuế.

Khả năng ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên, đàm phán tại buổi phỏng vấn ứng viên.

Thưởng theo hiệu suất làm việc, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH.

Phụ cấp: điện thoại, ăn trưa theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, hội nhập toàn cầu - nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của CICT

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đi du lịch trong/ngoài nước hàng năm.

