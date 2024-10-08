Tuyển Kế Toán Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công ty TNHH Đa Lộc
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty TNHH Đa Lộc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đa Lộc

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 165K Lê Lợi, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Thực hiện công tác kế toán nội bộ
- Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Thu thập, hạch toán nghiệp vụ kế toán theo đúng chế độ kế toán, pháp luật và quy định của công ty nhằm đảm bảo tính kịp thời, nhanh và hiệu quả.
2. Thực hiện công tác kế toán thuế
- Căn cứ vào chứng từ hạch toán, định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.
- Thực hiện kê khai thuế GTGT, gởi các báo cáo thuế đúng hạn, kịp thời cho cơ quan thuế.
- Quản lý và bảo quản hóa đơn chứng từ thuế GTGT và gửi báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.
3. Thực hiện công tác kiểm soát công nợ, chi phí
- Thực hiện các thủ tục thanh toán, xét duyệt, kiểm tra chứng từ và lập báo cáo duyệt chi (Chi phí công tác, hoa hồng...).
- Kiểm tra thông tin khách hàng, theo dõi, lưu trữ hợp đồng của khách hàng, kiểm tra đối chiếu chính sách bán hàng từ bộ phận Kinh doanh.
- Phụ trách công nợ của các nhóm Kinh doanh. Rà soát, theo dõi công nợ của những khách hàng được giao.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm về các nghiệp vụ kế toán tổng hợp - thuế - công nợ. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
- Sử dụng tốt phần mềm kế toán của Fast, Misa....
- Có kỹ năng máy tính, tin học - thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Tại Công ty TNHH Đa Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8-10tr triệu tùy thuộc vào khả năng. Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty. - Tháng lương thứ 13. - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật và quy chế công ty. - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi, tham gia tất cả các phần hành công việc Kế toán. - Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, có cơ hội trở thành kế toán tổng hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đa Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đa Lộc

Công ty TNHH Đa Lộc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 781 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

