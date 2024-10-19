Tuyển Nhân viên Marketing TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO-CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Quầy lễ tân - Trung tâm ô tô DAESCO - 51 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Nam, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

MITSUBISHI DAESCO ĐÀ NẴNG là Nhà phân phối ủy quyền 3S của Mitsubishi Việt Nam tại Đà Nẵng, chuyên cung cấp xe Mitsubishi nhập khẩu, dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp và cung cấp phụ tùng chính hãng.

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh tại Đà Nẵng, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng Marketing, công việc cụ thể như sau:

- Lên kế hoạch về SEO, SEM và Google Adwords để tối ưu hoá thứ hạng của website công ty trên các trang tìm kiếm.

- Thống kê và phân tích các từ khóa theo định kỳ được phân công.

- Triển khai kế hoạch truyền thông - quảng bá qua Email và Mobile Marketing.

- Thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mãi, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty.

- Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch cho Digital Marketing Manager.

Yêu Cầu Công Việc

- Những kiến thức chuyên ngành Marketing hoặc các ngành nghề kinh tế có liên quan.

- Sở hữu kiến thức căn bản về Digital Marketing, am hiểu về các thuật ngữ SEO, PPC, Google Adwords, quản trị nội dung...

- Sử dụng thành thạo các kênh truyền thông số và công cụ số.

- Kỹ năng viết bài trên đa nền tảng: Facebook, website, zalo...

- Khả năng edit video và tư duy về thiết kế hình ảnh.

- Kiến thức về công nghệ - các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

- Hiểu rõ về các chính sách, điều khoản đăng bài trên mạng xã hội, tài khoản quảng cáo...

Quyền Lợi

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực...

- Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

