Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH VACS Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH VACS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH VACS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 4, Tòa nhà PVcombank, Số 2 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cầu nối giữa Việt Nam – Nhật Bản. Phiên dịch, thông dịch các dự án, cho bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm. Tham gia vào bộ phận quản lý chất lượng dự án, liên lạc khách hàng, hỗ trợ truyền đạt những thông tin, yêu cầu liên quan đến dự án tới các bên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật JLPT từ N2 trở lên (có chứng chỉ). Có khả năng viết, đọc, nói tốt. Đã có thời gian học tập hoặc làm việc tại Nhật Bản là lợi thế. Nắm được các kỹ năng mềm khi làm việc tại Công ty của Nhật Bản. Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản. Sẽ là một lợi thế nếu có vốn từ ngữ về chuyên ngành kiến trúc, hoặc có kinh nghiệm làm về lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng. Chịu được áp lực công việc, siêng năng, ham học hỏi. Có thể đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tại Công ty TNHH VACS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:
Chưa có kinh nghiệm Biên - Phiên dịch: từ 08 triệu trở lên. Đã có kinh nghiệm Biên - Phiên dịch: thỏa thuận.
Quyền lợi được hưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VACS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VACS Việt Nam

Công ty TNHH VACS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà PVcombank, Số 2 Đường 30/4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

