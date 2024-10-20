Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH VACS Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 4, Tòa nhà PVcombank, Số 2 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cầu nối giữa Việt Nam – Nhật Bản. Phiên dịch, thông dịch các dự án, cho bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm. Tham gia vào bộ phận quản lý chất lượng dự án, liên lạc khách hàng, hỗ trợ truyền đạt những thông tin, yêu cầu liên quan đến dự án tới các bên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật JLPT từ N2 trở lên (có chứng chỉ). Có khả năng viết, đọc, nói tốt. Đã có thời gian học tập hoặc làm việc tại Nhật Bản là lợi thế. Nắm được các kỹ năng mềm khi làm việc tại Công ty của Nhật Bản. Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản. Sẽ là một lợi thế nếu có vốn từ ngữ về chuyên ngành kiến trúc, hoặc có kinh nghiệm làm về lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng. Chịu được áp lực công việc, siêng năng, ham học hỏi. Có thể đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH VACS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Chưa có kinh nghiệm Biên - Phiên dịch: từ 08 triệu trở lên. Đã có kinh nghiệm Biên - Phiên dịch: thỏa thuận.

Quyền lợi được hưởng

1. Thưởng 2 lần/năm.

2. Đánh giá lương định kỳ 2 lần/năm.

3. Được đào tạo theo tiêu chuẩn của Nhật.

4. Có cơ hội đi công tác Nhật Bản.

5. Ký hợp đồng và đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật.

6. Khám sức khỏe định kỳ.

7. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt:

- Thâm niên chính thức từ 01 năm.

- Chưa đủ thâm niên chính thức 01 năm nhưng có chức vụ từ Team Leader trở lên.

8. Các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ năng...

9. Du lịch theo kế hoạch.

10. Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến nhanh và nâng cao năng lực bản thân.

11. Lương tăng ca được chi trả (nếu có).

12. 12 ngày phép/năm, thâm niên từ 05 năm sẽ có 13 ngày phép/năm.

13. Chế độ mừng sinh con, kết hôn, sinh nhật.

14. Các CLB thể thao, âm nhạc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VACS Việt Nam

