Tuyển Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô C1 đường số 5, KCN Phúc Long, Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Phát hiện các sai hỏng, điểm không phù hợp để đưa ra các phương án khắc phục phòng ngừa.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản Đốc NM

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được đào tạo các chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí, xây dựng

Nắm được quy trình sản xuất

Nắm được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Tầng xuất kiểm tra trên từng công đoạn

Hiểu rõ về chức năng và công dụng của sản phẩm

Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và

Công ty;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

- Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hộithăng tiến;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam

