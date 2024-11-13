Tuyển Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô C1 đường số 5, KCN Phúc Long, Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật
Phát hiện các sai hỏng, điểm không phù hợp để đưa ra các phương án khắc phục phòng ngừa.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản Đốc NM
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được đào tạo các chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí, xây dựng
Nắm được quy trình sản xuất
Nắm được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Tầng xuất kiểm tra trên từng công đoạn
Hiểu rõ về chức năng và công dụng của sản phẩm
Nắm được quy trình sản xuất
Nắm được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Tầng xuất kiểm tra trên từng công đoạn
Hiểu rõ về chức năng và công dụng của sản phẩm
Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và
Công ty;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hộithăng tiến;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Công ty;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hộithăng tiến;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TID Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI