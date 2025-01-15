Tuyển Kiểm toán nội bộ Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
- Hà Nội: BAC A BANK HÀ NỘI
Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Triển khai thực hiện chương trình kế hoạch kiểm toán hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt.
• Thực hiện kiểm tra, rà soát đánh giá một các độc lập, khách quan đối với các đơn vị, các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng như: nghiệp vụ kiểm toán tài chính, kế toán, tín dụng, ngân quỹ…
• Đề xuất, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục các sai phạm nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Thiết lập, tăng cường hệ thống cảnh báo rủi ro cho các hoạt động ngân hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh, nghiệp vụ ngân hàng;
• Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin;
• Sẵn sàng đi công tác.
• Ưu tiên nam giới.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN
Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
