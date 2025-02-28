Tuyển Kiểm toán nội bộ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kể hoạch được giao;
Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty;
Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhãn sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ.
Chủ trì thiết lập khung và chính sách kiểm toán nội bộ của Công ty.
Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt; Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán.
Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách
Kiềm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán.
Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Quản trị trong việc đánh giá tinh hợp lý, hợp lệ của các hỗ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng Thành viễn theo chỉ đạo:
Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị.
Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty
Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phản công phụ trách.
Cho ý kiền đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, Tập đoàn và của Pháp luật liễn quan theo phần công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác thao sự phản công của Hội đồng Quản trị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính hoặc Quản trị kinh doanh, ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp các trường đại học tại nước
Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng/Logistics. Trong đó có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí quản lý cắp phòng trở lên tại đơn vị có quy mô tương đương. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA...). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khóa đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý.
Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương
Khả năng vi tính thành thạo: Work, Excell, Power Point. Internet, Accounting software,
Kỹ năng làm vệc độc lập và làm việc theo nhóm tốt. Có khả năng phối hợp với các đơn vị trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt hiệu quả cao trong công việc.
Có ý thức tốt trong việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành Kiểm toán nội bộ.
Kỹ năng về giao tiếp và ứng xử tốt. Có khả năng trình bày và thuyết phục. Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
Có kinh nghiệm về ngành Ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh dịch vụ logistics, giao hàng thương mại điện tử là một ưu điểm.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tại ViettelPost, bạn sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương: Thỏa thuận
Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
3. Đào tạo, phát triển
Được tham gia các khóa học bổ ích tại Học viện Viettel
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và là nguồn kế toán trưởng CN tỉnh.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn/ Tổng công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

