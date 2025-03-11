Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sampa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà văn phòng số 26, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

· Nắm bắt, nhập liệu và quản lý thông tin hợp đồng mua, hợp đồng bán liên quan đến BU phụ trách

· Kiểm soát, xác nhận các đề nghị thanh toán, nhập hàng - xuất hàng liên quan đến BU phụ trách

· Xuất hóa đơn, nhập liệu phần mềm kế toán chứng từ bán hàng, mua hàng, thu-chi tiền, tổng hợp liên quan đến BU phụ trách

· Quản lý và đảm bảo tính đúng, đủ, chính xác, kịp thời của số liệu và hồ sơ phụ trách

· Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu

· Phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng với các phòng ban liên quan

· Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp vận hành

· Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng bộ phận khi gặp vướng mắc

· Thực hiện các công việc phát sinh khác do Trưởng bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán

· Có 1-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

· Nắm được cách hạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh

· Có kiến thức cơ bản về thuế, tài chính

· Sử dụng Excel thành thạo đặc biệt là sử dụng các tiện ích và hàm của Excel

· Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Sampa Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cơ bản: 8.000.000 – 10.000.000đ + Thưởng (nếu có)

· Môi trường làm việc hiện đại, năng động và chuyên nghiệp

· Có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn

· Được sự hỗ trợ tốt nhất của Ban lãnh đạo công ty, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

· Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sampa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin