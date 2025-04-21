Tuyển Kiểm toán nội bộ CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 11 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
- Hà Nội: Trường Đại Học Phenikaa, Phố Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 700 - 11 USD
- Nghiên cứu tài liệu, phóng vấn các đơn vị liên quan để xác định các rủi ro tiềm tàng trong thiết kế, thực hiện các quy trình hoạt động;
- Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch hoặc đột xuất;
- Hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, theo dõi và cải tiến liên tục hệ thống, quy trình hiện có;
- Khuyến nghị giải pháp khắc phục, ngăn ngừa các rủi ro về gian lận va tuân thủ đã và đang xảy ra hoặc có thể xảy ra;
- Giám sát thực hiện các giải pháp đã được thống nhất để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi đơn vị;
- Đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
Với Mức Lương 700 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán & kiểm toán nội bộ (ví dụ: CPA, CIA, ACCA) là một lợi thế.,
- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập/quản lý rủi ro & kiểm soát, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với công ty kế toán/kiểm toán chuyên nghiệp có uy tín.
- Ứng viên có kinh nghiệm về quản trị tài chính tại doanh nghiệp là điểm cộng quan trọng;
Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI