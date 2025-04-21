Tuyển Kiểm toán nội bộ CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 11 USD

Mức lương 700 - 11 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại Học Phenikaa, Phố Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ

- Nghiên cứu tài liệu, phóng vấn các đơn vị liên quan để xác định các rủi ro tiềm tàng trong thiết kế, thực hiện các quy trình hoạt động;

- Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch hoặc đột xuất;

- Hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, theo dõi và cải tiến liên tục hệ thống, quy trình hiện có;

- Khuyến nghị giải pháp khắc phục, ngăn ngừa các rủi ro về gian lận va tuân thủ đã và đang xảy ra hoặc có thể xảy ra;

- Giám sát thực hiện các giải pháp đã được thống nhất để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi đơn vị;

- Đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán/kế toán/kinh tế/quản trị kinh doanh;

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán & kiểm toán nội bộ (ví dụ: CPA, CIA, ACCA) là một lợi thế.,

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập/quản lý rủi ro & kiểm soát, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với công ty kế toán/kiểm toán chuyên nghiệp có uy tín.

- Ứng viên có kinh nghiệm về quản trị tài chính tại doanh nghiệp là điểm cộng quan trọng;

