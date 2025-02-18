Tuyển Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Xây dựng và thực hiện giám sát:

- Xây dựng các chỉ tiêu giám sát

- Thực hiện công tác giám sát:

+ Lập danh sách cổ đông

+ Giám sát hoạt động quản trị, điều hành tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên;

+ Giám sát thực trạng tài chính của MSB;

+ Giám sát việc chấp hành các quy định tại Luật các TCTD 2024 về các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

+ Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện giám sát chỉ tiêu có độ khó và phức tạp ở mức trung bình

2. Xây dựng cơ chế chính sách kiểm toán

- Là người soạn thảo quy trình, quy định, chính sách nội bộ;

3. Tổ chức, xây dựng, triển khai theo dõi khắc phục và thực hiện báo cáo

- Tổ chức triển khai thực hiện quản lý dữ liệu phát hiện, kiến nghị của Kiểm toán nội bộ; kiến nghị tại các kết luận của Thanh tra;

- Tổ chức triển khai việc thực hiện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc; báo cáo và đánh giá giá tiến độ khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát; kiến nghị tại các kết luận Thanh tra

- Đầu mối thực hiện các báo cáo thuộc trách nhiệm của KTNB

- Đầu mối tổng hợp, soát xét báo cáo gửi Trưởng KTNB, Ban Kiểm soát, TGĐ, HĐQT và các cơ quan chức năng Thanh tra, NHNN

4. Xây dựng kế hoạch:

- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm của nhóm và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, đánh giá nhân sự đảm bảo hoàn thành tốt kết quả công việc của cả nhóm.

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính của KTNB

5. Thực hiện lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu kiểm toán của Kiểm toán nội bộ

6. Hướng dẫn, đào tạo nhân sự trong nhóm

- Tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn cho các kiểm toán viên những vấn đề chuyên môn phức tạp.

- Tổ chức Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan đến nghiệp vụ của nhóm.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

7. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc quản lý Giám sát và chính sách/Trưởng nhóm nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

3. Kiến thức:

- Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc các lĩnh vực khác được giao phụ trách

- Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

- Nắm rõ mọi khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Có khả năng triển khai và soát xét quá trình thực hiện và phát triển con người.

- Có khả năng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh.

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

- Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.

- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt, xây dựng các mối quan hệ nhanh chóng, bền vững, hiệu quả.

- Khả năng thuyết trình tốt.

- Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.

- Khả năng triển khai xuất sắc.

5. Các yêu cầu khác:

-Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.

-Trung thực, liêm chính trong các hoạt động.

-Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin