Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 1A – Tháp C Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
– Thiết kế hệ thống cơ điện các dự án nhà chung cư, khu vui chơi, cửa hàng, nhà hàng...;
– Bóc tách bản vẽ, phối hợp với bộ phận dự toán để lập hạng mục vật tư, vật liệu;
– Đánh giá hồ sơ dự thầu nhận được cho mỗi công trình thiết kế và thi công hệ thống M&E;
– Tham gia giám sát & đánh giá về chất lượng thành phẩm khi có yêu cầu;
– Cố vấn kỹ thuật đối với các sự cố M&E;
– Đảm bảo các công việc M&E đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, ngân sách và tiến độ;
– Thực hiện công việc phát sinh khác từ Quản lý/Ban giám đốc công ty;
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nội thất, đặc biệt là thiết kế và thi công M&E;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế M&E như AutoCad, Revit Mep, Dialux, Ecodial,...;
- Có tư duy sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp tăng ca, làm thêm giờ theo quy định của Công ty;
- Xét tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Các chế độ phúc lợi, tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước;
- Du lịch công ty hằng năm, sinh nhật, liên hoan các tháng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
