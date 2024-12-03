Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1A – Tháp C Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

– Thiết kế hệ thống cơ điện các dự án nhà chung cư, khu vui chơi, cửa hàng, nhà hàng...;

– Bóc tách bản vẽ, phối hợp với bộ phận dự toán để lập hạng mục vật tư, vật liệu;

– Đánh giá hồ sơ dự thầu nhận được cho mỗi công trình thiết kế và thi công hệ thống M&E;

– Tham gia giám sát & đánh giá về chất lượng thành phẩm khi có yêu cầu;

– Cố vấn kỹ thuật đối với các sự cố M&E;

– Đảm bảo các công việc M&E đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, ngân sách và tiến độ;

– Thực hiện công việc phát sinh khác từ Quản lý/Ban giám đốc công ty;

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, cơ điện hoặc các lĩnh vực liên quan khác;

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nội thất, đặc biệt là thiết kế và thi công M&E;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế M&E như AutoCad, Revit Mep, Dialux, Ecodial,...;

- Có tư duy sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Mức lương từ 10 -16tr/tháng + Thưởng các ngày Lễ, Tết + Thưởng tháng lương 13 + Thưởng thâm niên + Thưởng Dự án cuối năm.

- Phụ cấp tăng ca, làm thêm giờ theo quy định của Công ty;

- Xét tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

- Các chế độ phúc lợi, tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước;

- Du lịch công ty hằng năm, sinh nhật, liên hoan các tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

