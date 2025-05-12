Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Thiết kế các không gian nội thất sáng tạo, thẩm mỹ và đảm bảo kết cấu, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Triển khai các bản vẽ thiết kế chi tiết, đảm bảo tính chính xác và khả thi trong quá trình thi công.
Biết quy trình làm bộ hồ sơ nội thất
Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ khách hàng, khảo sát mặt bằng và thu thập thông tin cần thiết.
Lên ý tưởng và phác thảo thiết kế, trình bày và bảo vệ ý tưởng trước khách hàng.
Sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Sketchup, AutoCAD, 3Ds Max, Vray, Kujiale,...) để dựng hình 3D, thiết kế chi tiết và tạo ra bản vẽ kỹ thuật.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (thi công, cung cấp vật liệu) để triển khai dự án.
Giám sát quá trình thi công để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng theo bản vẽ và yêu cầu.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế nội thất mới nhất.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thiết kế nội thất (Căn hộ, nhà phố, biệt thự, khách sạn, resort, nhà hàng... ).
- Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, AutoCAD, Vray, 3Ds Max, Kujiale,....
Có kiến thức về vật liệu, màu sắc, ánh sáng và bố cục không gian.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng đi công trình để khảo sát, giám sát và nghiệm thu.
- Thái độ: Sáng tạo, đam mê, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo năng lực của bạn qua buổi phỏng vấn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, du lịch, team building hàng năm đầy đủ.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Tặng quà và thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và đóng góp cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 136 Trương văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

