Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16, tòa nhà MHDI 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Làm việc các dự án trong nước và nước ngoài.

- - Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, các chi tiết kỹ thuật từ bản vẽ quy hoạch, bản vẽ định hướng của chủ trì bộ môn.

- - Tham gia buổi họp thống nhất phương án thiết kế từ đó triển khai chi tiết.

- - Chủ động đề xuất các giải pháp kiến trúc một cách độc lập và chuẩn xác cũng như đảm bảo chất lượng cho giải pháp kiến trúc đưa ra.

- - Thực hiện công việc thiết kế theo chỉ đạo của chủ trì và lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- - Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của công ty khi cần thiết.

- - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế chi tiết các dự án nhà xưởng công nghiệp và dân dụng.

Quyền Lợi

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm dựa trên kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt

