Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16, tòa nhà MHDI 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Làm việc các dự án trong nước và nước ngoài.
- - Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, các chi tiết kỹ thuật từ bản vẽ quy hoạch, bản vẽ định hướng của chủ trì bộ môn.
- - Tham gia buổi họp thống nhất phương án thiết kế từ đó triển khai chi tiết.
- - Chủ động đề xuất các giải pháp kiến trúc một cách độc lập và chuẩn xác cũng như đảm bảo chất lượng cho giải pháp kiến trúc đưa ra.
- - Thực hiện công việc thiết kế theo chỉ đạo của chủ trì và lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- - Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của công ty khi cần thiết.
- - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế chi tiết các dự án nhà xưởng công nghiệp và dân dụng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm dựa trên kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Nhà Mitec, Lô E2, Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

