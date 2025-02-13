Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Mức lương 20 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng - Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

‐ Nhận dự án từ HQ tại Nhật Bản và trao đổi bằng tiếng Nhật (nếu có thể)

- Thiết kế kiến trúc công trình bằng Revit

- Thiết kế theo hướng dẫn từ HQ tại Nhật Bản và trình lên leader hoặc Quản lý người Nhật

- Tạo bản vẽ thi công bằng BIM

- Phát triển mô hình kiến trúc và kết cấu

- Đề xuất các vấn đề phối hợp cho các cuộc họp BIM

- Nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Kiến trúc hoặc Kỹ thuật Kết cấu

- Tiếng Nhật: trình độ N3 nâng cao (có chứng chỉ)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Revit (ngành: Kiến trúc)

- Đã từng làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định

- Thưởng

- Xét duyệt lương

- Máy tính

- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)

- Phụ cấp Tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.