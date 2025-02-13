Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng

- Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

‐ Nhận dự án từ HQ tại Nhật Bản và trao đổi bằng tiếng Nhật (nếu có thể)
- Thiết kế kiến trúc công trình bằng Revit
- Thiết kế theo hướng dẫn từ HQ tại Nhật Bản và trình lên leader hoặc Quản lý người Nhật
- Tạo bản vẽ thi công bằng BIM
- Phát triển mô hình kiến trúc và kết cấu
- Đề xuất các vấn đề phối hợp cho các cuộc họp BIM
- Nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Kiến trúc hoặc Kỹ thuật Kết cấu
- Tiếng Nhật: trình độ N3 nâng cao (có chứng chỉ)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Revit (ngành: Kiến trúc)
- Đã từng làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định
- Thưởng
- Xét duyệt lương
- Máy tính
- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)
- Phụ cấp Tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

