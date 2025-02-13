Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng
- Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 24 Triệu
‐ Nhận dự án từ HQ tại Nhật Bản và trao đổi bằng tiếng Nhật (nếu có thể)
- Thiết kế kiến trúc công trình bằng Revit
- Thiết kế theo hướng dẫn từ HQ tại Nhật Bản và trình lên leader hoặc Quản lý người Nhật
- Tạo bản vẽ thi công bằng BIM
- Phát triển mô hình kiến trúc và kết cấu
- Đề xuất các vấn đề phối hợp cho các cuộc họp BIM
- Nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi quản lý
Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Kiến trúc hoặc Kỹ thuật Kết cấu
- Tiếng Nhật: trình độ N3 nâng cao (có chứng chỉ)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Revit (ngành: Kiến trúc)
- Đã từng làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định
- Thưởng
- Xét duyệt lương
- Máy tính
- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)
- Phụ cấp Tăng ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
