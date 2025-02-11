Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 06 Sunrise D

- block 8, khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thiết kế, Lên ý tưởng mặt bằng công năng, Phối cảnh 2D; 3D nội thất;
- Khảo sát, tư vấn khách hàng, tiếp nhận thông tin, phân tích các yêu cầu thiết kế từ khách hàng để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng;
- Triển khai và phối hợp với kỹ sư hiện trường để triển khai bản vẽ thi công;
- Phối hợp với trưởng nhóm thiết kế và các bộ môn kết cấu, điện nước để hoàn thiện hồ sơ thi công;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chủ trì thiết kế kiến trúc & nội thất từ 5 năm trở lên.
- Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, nội thất, mỹ thuật công nghiệp hay các ngành có liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Sketchup, AutoCad, Photoshop..., vẽ 3Ds max tốt là 1 lợi thế.
- Có tư duy lên concept, định hướng thiết kế.
- Am hiểu kỹ thuật kiến trúc & nội thất, chủ động triển khai được bản vẽ kỹ thuật.
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có tính sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 - 30tr (bao gồm lương cứng + % hoa hồng)
- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, thích hợp để học hỏi và tích lũy thêm kỹ năng chuyên môn.
- Được tham gia BHXH - BHYT
- Lương tháng 13, các chế độ theo quy định Nhà Nước, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ,......
- Có 12 ngày phép hàng năm.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. Từ 08h00 đến 17h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58A Ngõ 250 Đường Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

