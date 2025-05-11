Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia vào quá trình thiết kế, thi công và giám sát các dự án kiến trúc.

• Lên ý tưởng thiết kế, bản vẽ chi tiết và tiến hành triển khai bản vẽ từ cơ sở đến thi công

• Kiểm tra các bản vẽ shopdrawing & xử lý các vấn đề phát sinh khi thiết kế

• Trao đổi, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thiết kế, thi công.

• Công việc khác theo chỉ đạo của CBLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương tháng 13,....

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin