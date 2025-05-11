Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham gia vào quá trình thiết kế, thi công và giám sát các dự án kiến trúc.
• Lên ý tưởng thiết kế, bản vẽ chi tiết và tiến hành triển khai bản vẽ từ cơ sở đến thi công
• Kiểm tra các bản vẽ shopdrawing & xử lý các vấn đề phát sinh khi thiết kế
• Trao đổi, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thiết kế, thi công.
• Công việc khác theo chỉ đạo của CBLĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương tháng 13,....
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
